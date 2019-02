Tav, Conte: Analisi non di parte, nelle prossime settimane decideremo

di dab/ant

Milano, 13 feb. (LaPresse) - "L'analisi costi-benefici sul Tav, affidata ad accreditati esperti, è stata ultimata e pubblicata sul sito del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Avevamo garantito che gli esiti di questa valutazione sarebbero stati resi disponibili a tutti i cittadini, in modo da rendere trasparente l'intero processo decisionale. Da questa analisi tecnica, che non può essere definita di parte perché non se ne condividono i risultati, il governo muoverà nelle prossime settimane, per giungere a formulare una complessiva decisione politica, che non sarà condizionata da posizioni preconcette, ma sarà interamente mirata a realizzare l'interesse generale". Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

