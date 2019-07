Tav, Comitato Transalpine: Da Conte scelta buon senso, recuperare tempo perso

di lcr

Milano, 24 lug. (LaPresse) - "Le dichiarazioni del Primo ministro Giuseppe Conte sulla Tav ci hanno sorpreso nei tempi e nella forma, ma non nella sostanza. L'Italia sta per prendere una decisione di buon senso basata su elementi che sono noti a tutti da molto tempo e che non abbiamo mai smesso di spiegare". Così a LaPresse Jacques Gounon, presidente di Transalpine, comitato che riunisce i grandi attori istituzionali ed economici della parte francese della Tav, mobilitati per la realizzazione della Lione-Torino, commentando il 'sì' di Palazzo Chigi all'opera all'indomani della comunicazione del premier Giuseppe Conte.

"Anche se non si può non deplorare tutto il tempo inutilmente perso, dobbiamo congratularci di vedere venir meno gli ultimi blocchi per il completamento del tunnel transfrontaliero per il collegamento Lione-Torino", aggiunge Gounon.

"Il dibattito politico e istituzionale è chiuso. L'importante ora è mettere insieme tutte le energie per garantire il più rapidamente possibile il successo di questa infrastruttura che è l'unica soluzione moderna e credibile per il trasporto nelle Alpi franco-italiane", conclude il presidente del comitato francese Transalpine che riunisce le autorità locali, economiche, del lavoro e le associazioni per promuovere il collegamento ferroviario Torino-Lione.

