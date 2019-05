Tav, Chiamparino: Su questo o cade governo o si sfascia M5S

di vln/dab

Torino, 27 mag. (LaPresse) - Su temi come la tav o cadrà il governo o si sfascerà il 5 Stelle. Ne è convinto il presidente uscente del Piemonte Sergio Chiamparino. "Se quello che dice Salvini è vero, e cioè che la esigerà, allora sarà un problema per il M5S che ne ha fatto una bandiera. O del governo. Io da cittadino posso dire di essere poco preoccupato per entrambi", ha dichiarato spiegando che se da una parte il governo andasse a casa "finalmente si andrebbe a votare e si uscirebbe da questa campagna elettorale continua. Ugualmente, se implodesse il 5 stelle non mi interesserebbe. Quello che mi interessa è che si faccia la Tav". E conclude: "Andrei volentieri a Lione in questa vita con la Tav".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata