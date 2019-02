Tav, Chiamparino: Mozione Lega-M5S è pietra tombale su Torino-Lione

di dab

Milano, 20 feb. (LaPresse) - "La Lega svela il suo vero volto, non a caso dopo il salvataggio del ministro dell'Interno da parte dei Cinquestelle. Nella mozione di maggioranza firmata dai due capigruppo alla Camera, che probabilmente sarà votata domani, viene chiesto di rivedere integralmente l'opera, esattamente come recita il contratto di governo con cui la Tav è stata bloccata. Alla luce delle dichiarazioni di ieri del rappresentante della Ue che chiedeva di fare in fretta nell'avvio dei bandi, questo vuol dire una sola cosa: se la maggioranza approverà questa mozione, sarà come mettere una pietra tombale sulla Torino-Lione. Se dovesse avvenire, interpellerò subito il Consiglio regionale perché attivi la procedura della consultazione popolare, in modo che i piemontesi possano dire forte e chiaro cosa pensano della Tav e del loro futuro". Lo dichiara il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino.

