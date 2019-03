Tav, Chiamparino: Governo continua insopportabile manfrina

di vln

Milano, 7 mar. (LaPresse) - "Da Palazzo Chigi emerge chiaramente che il governo Conte-Salvini-Di Maio è alla disperata ricerca di pretesti per uscire dalla paralisi in cui si è cacciato sulla Tav e continuare l'insopportabile manfrina". Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, commentando la nota di Palazzo Chigi sulla Torino-Lione. "Adesso cercano di coinvolgere i francesi e di scaricare su di loro le proprie responsabilità - aggiunge - Ormai è evidente che Minitav, ameni-tav di Venaus e le altre sciocchezze che abbiamo sentito in queste settimane, incluso il fermare i bandi dopo che Telt li ha fatti partire, sono solo parole che stanno trasformando l'Italia nel paese dei balocchi e mettono a rischio finanziamenti europei e la realizzazione dell'opera. La strada è una sola: si vada avanti con l'attuale progetto della Tav”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata