Tav, Cattaneo (FI): No compromessi ideologici. In ballo ripresa economica

di npf

"Su Tav il governo, diviso su tutto, sta tentando di tenere insieme due posizioni contrastanti e non escludo uno scambio politico fra Lega e M5s su Tav e autonomia differenziata. Forza Italia è per il Sì ad entrambe ovviamente, perché non si può scendere a compromessi ideologici quando in ballo vi è lo sviluppo e la ripresa dell'economia nazionale". Lo ha detto Alessandro Cattaneo a Rai News 24.

