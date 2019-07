Tav, Bulc: Bene lettera Italia, aspetto rapido voto Parlamento

di dab

Milano, 29 lug. (LaPresse) - "Accolgo con favore la lettera del governo italiano che ribadisce il proprio sostegno all'attuazione del progetto Lione-Torino, una parte essenziale del corridoio mediterraneo Ten-T dell'Ue. Non vedo l'ora di un rapido voto di conferma positivo in seno al Parlamento italiano". Lo scrive su Twitter la commissaria europea per i Trasporti, Violeta Bulc.

