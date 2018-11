Tav, Berlusconi: Piazza Torino esempio, governo dovrà farsi da parte

di dab/lrs

Roma, 11 nov. (LaPresse) - "Credo che per tutto quello che sta succedendo e di cui gli italiani si stanno accorgendo, valga per esempio quello che è successo a Torino ieri per la Tav, questo governo non potrà che farsi da parte e avremo finalmente l'opportunità di dare all'Italia e agli italiani il governo che si merita". Lo afferma Silvio Berlusconi, a margine del Congresso dei giovani di Forza Italia.

