Tav, Berlusconi: Ho parlato con Salvini, per entrambi si deve fare

Roma, 22 feb. (LaPresse) - "Ho parlato con Salvini, secondo entrambi si deve fare. Il No alla Tav significa da parte dei 5 stelle blocco alle infrastrutture, questa è la loro filosofia di Governo. Non vogliono creare ricchezza". Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi, in Sardegna per la campagna elettorale, ai microfoni di RaiNews24. "Serve mandare a casa gli incapaci, gli incoscienti e mettere alla guida del Paese persone che hanno la testa sulle spalle che hanno dimostrato di saper fare le cose", ha aggiunto.

