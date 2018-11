Tav, Appendino: Porta aperta, in piazza energie positive

di vln/lrs

Torino, 10 nov. (LaPresse) - "Questa è la porta dell'ufficio della Sindaca di Torino: è aperta e sempre lo resterà. Abbiamo sempre ascoltato tutti e continueremo a farlo". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, risponde sul blog alle oltre 30mila persone presenti in piazza a Torino per dire sì al Tav. "E l'ascolto è proprio una delle cifre che da subito ho voluto caratterizzasse questa Amministrazione, convinta che le divisioni di questo periodo storico nascano proprio da territori e comunità che per anni hanno provato a dialogare con Istituzioni divenute sorde", scrive la prima cittadina. "Oggi, in piazza Castello - al netto delle diverse sensibilità politiche - sono state sollevate delle critiche, che accolgo, ma c'erano anche molte energie positive - sostiene Appendino -. Sono stati proposti alcuni punti per il futuro della Città che sono in buona parte condivisibili, anche perché rispecchiano ciò che come Amministrazione abbiamo fatto fino ad oggi e ancora intendiamo fare nei due anni e mezzo di mandato che abbiamo davanti a noi".

(Segue).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata