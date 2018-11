Tav, Appendino dice no a sinboli della città a manifestazione 8/12

di ect/vln

Torino, 18 nov. (LaPresse) - La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ad oggi non ritiene di coinvolgere nella manifestazione No Tav dell'8 dicembre prossimo simboli istituzionali che rappresentano la sensibilità della comunità intera, come ad esempio il gonfalone. E' quanto si apprende da Palazzo Civico.

