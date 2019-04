Taranto, Di Maio: Più sicurezza per anziani, è priorità governo

di dab

Milano, 26 apr. (LaPresse) - "Bullizzato, rapinato, segregato in casa e picchiato fino alla morte. È inaccettabile quanto successo al 66enne di Manduria, un fatto vergognoso che non può passare in secondo piano. La morte di Antonio deve farci capire che la sicurezza dei nostri cittadini deve essere la priorità di questo governo. E dobbiamo lavorare per garantire maggiore sicurezza anche ai nostri anziani, troppo spesso abbandonati. Una cosa è certa: questi soggetti la pagheranno". È quanto afferma in una nota il vicepresidente del Consiglio e ministro, Luigi Di Maio.

