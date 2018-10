Tap, via libera al gasdotto in Puglia

ll Tap si farà. Lo ha comunicato il premier Conte ai sindaci pugliesi dei comuni dove passerà il gasdotto. L'interruzione dei lavori comporterebbe costi insostenibili, precisa il presidente del Consiglio. Poi la promessa: il governo sosterrà le comunità locali. Secondo il ministero dell'Ambiente, non sono emersi profili di illegittimità sulla Valutazione di impatto ambientale rilasciata dal precedente esecutivo. "Una presa in giro, la nostra battaglia continuerà", assicura il Movimento No Tap