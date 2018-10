Tap, sindaco Meledugno: Rapporto elettori-M5S incrinato, stanno perdendo

di ect

Milano, 28 ott. (LaPresse) - "Il rapporto tra il cittadino elettore e i propri politici eletti del M5S si è incrinato in modo incredibile.

Di Battista in campagna elettorale era in questa piazza e su questa panchina diceva che avrebbe chiuso Tap in quindici giorni. Ma ci vuole coraggio in politica, e non tutti lo hanno". Lo dice ai microfoni di RaiNews24 il sindaco di Meledugno, Marco Potti, comune del Salento in cui è previsto l'approdo del gasdotto trans-adriatico Tap. Potti parla da San Foca, sul Lungomare Matteotti, dove è in corso la manifestazione del movimento No Tap: "Salvini - dice - per mantenere le promesse fatte ai suoi elettori se ne frega e porta avanti le sue idee, con cui non sono d'accordo, anche quando ci sono delle vite umane a rischio. La parte gialla del governo, invece, sta perdendo tutto quello che ha guadagnato in sei anni di battaglia con i cittadini".

