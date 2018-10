Tap, ministero dell'Ambiente: "Opera legittima". Conte: "Stop impossibile, costerebbe troppo"

Sul Tap si deve andare avanti. A dirlo è il premier Giuseppe Conte, dopo aver ricevuto il dossier del ministero dell'Ambiente che considera l'opera legittima. "Ad oggi - spiega il presidente del Consiglio - non è più possibile intervenire sulla realizzazione di questo progetto che è stato pianificato dai governi precedenti con vincoli contrattuali già in essere. Gli accordi chiusi in passato ci conducono a una strada senza via di uscita. Non abbiamo riscontrato elementi di illegittimità. Interrompere la realizzazione dell'opera comporterebbe costi insostenibili, pari a decine di miliardi di euro. In ballo ci sono numeri che si avvicinano a quelli di una manovra economica. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, non lasciando nulla di intentato. Ora però è arrivato il momento di operare le scelte necessarie e di metterci la faccia".

La decisione che sconfessa la promessa elettorale del M5S non poteva che far infuriare il Movimento No Tap: "Non potete nascondervi dietro una frase 'sono No Tap' e dicendo che le autorizzazioni date sono legittime, di fatto, scaricando le responsabilità ad altri. Se avete le palle come le stelle rimettete il vostro mandato! Dimettetevi!", attacca su Facebook il portavoce Gianluca Maggiore. "Lo sanno i nostri governanti, o almeno una parte di essi, quello che abbiamo subito in quelle campagne. Se gli ulivi potessero parlare, sarebbero testimoni di quanto stiamo scrivendo, la repressione gratuita che abbiamo subito nelle notti a controllare quello che succedeva nel cantiere. La documentazione è nelle loro stanze e non possono far finta di niente. Ma questo è scomparso dal mondo dell'informazione", aggiunge.

