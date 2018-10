Tap, manifestanti: Ministro Lezzi via dal Salento, M5S traditori

di ect

Milano, 28 ott. (LaPresse) - I manifestanti oggi in piazza a San Foca di Meledugno (Lecce) contro la realizzazione del gasdotto trans-adriatico Tap chiedono le "dimissioni" di tutti i rappresentanti locali del Movimento 5 Stelle eletti in Salento in Senato e al Parlamento. "Barbara Lezzi vattene dal Senato", urlano gli attivisti no tap, che hanno bruciato manifesti con i volti del vicepremier Luigi Di Maio e di altri esponenti del Movimento, tra cui Lezzi. "Movimento 5 Stelle, chi siete? Siete i traditori dei vostri stessi elettori, di chi ha creduto alle vostre promesse elettorali. Dicevate che avreste bloccato l'esecuzione del Tap nel Salento e delle altre grandi opere inutili e dannose - si legge nel manifesto bruciato, molti dei quali affissi per le strade di Meledugno -. Avete tradito il contratto di governo sottoscritto con i vostri elettori che prevedeva la partecipazione dei cittadini nelle decisioni che li riguardano e un'analisi costi/benefici sulle grandi opere". E ancora: "Con il vostro voltafaccia avete dimostrato di essere peggio dei vostri predecessori! Se vi resta ancora un minimo di dignità ed onestà dimettetevi".

