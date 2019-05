Tangenti, Comi: Magistratura farà suo corso, dimostrerò innocenza

di ect/lrs

Milano, 16 mag. (LaPresse) - "Sono innocente e lo dimostrerò". Così l'europarlamentare di Forza Italia, Lara Comi, indagata per finanziamento illecito ai partiti, a Confprofessioni di Milano per un evento. Il reato per cui è accusata "mi sembra una cosa assurda - ha aggiunto -. La magistratura farà il suo corso e io dimostrerò tutto. Non ho ancora ricevuto nulla, attendo. Ho le notizie dai giornalisti".

