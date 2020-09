Tajani: "Vittoria 7 a 0 non è impossibile"

I leader del centrodestra a Vietri sul Mare (Salerno) per sostenere la candidatura di Stefano Caldoro a presidente della Regione Campania. Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani hanno confermato l'impegno comune per battere il governatore uscente Vincenzo De Luca. "Una vittoria 7 a 0 non e' impossibile, il governo non rappresenta il Paese", ha detto il vicepresidente di Forza Italia.