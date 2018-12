Tajani: L'8 dicembre con Salvini? Io in piazza di Spagna con il Papa

di rib/npf

Roma, 4 dic. (LaPresse) - "La manifestazione della Lega? L'8 dicembre è una festa religiosa, io sarò in piazza di Spagna, è la piazza che mi interessa quel giorno. Noi chiediamo alla Lega di fare qualcosa di centrodestra, si ricordi che il partito è stato votato con la coalizione di centrodestra, con un programma di centrodestra". Così Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, in conferenza stampa nella sede di Forza Italia di piazza San Lorenzo in Lucina a Roma.

