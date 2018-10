Tajani: Di Maio usa linguaggio da piccolo dittatore, alla Maduro

di abf

Roma, 16 ott. (LaPresse) - "Io ho sempre onorato il mio Paese e difeso il mio Paese in Europa. Di Maio dice che getto discredito sul nostro Paese? Ho rinunciato alla pensione, che dò in beneficenza, e all'indennità. Non prendo lezioni da Di Maio, che usa un linguaggio da Maduro, da piccolo dittatore". Così a 'Circo Massimo' su Radio Capital il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata