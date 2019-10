Taglio dei parlamentari, via libera della Camera con 553 sì

La riforma voluta dal Movimento 5 Stelle incassa l'ok definitivo a larga maggioranza. 14 i no e 2 gli astenuti. Favorevoli le forze di maggioranza: M5S, Pd, Italia Viva, Leu. Il provvedimento riduce il numero dei deputati da 630 a 400 e quello dei senatori da 315 a 200

Via libero definitivo della Camera, in quarta lettura, al ddl che taglia i parlamentari. I sì sono stati 553, i no 14 e 2 gli astenuti. Superata di gran lunga la maggioranza assoluta di 316. Il provvedimento riduce il numero dei deputati da 630 a 400 e quello dei senatori da 315 a 200. Favorevoli le forze che sostegono il governo Conte : M5S, Pd, Italia Viva e Leu.

"Ce l'abbiamo fatta. Un'altra promessa storica mantenuta: abbiamo finalmente tagliato il numero dei parlamentari. Per sempre", scrive su Facebook il ministro degli Esteri e capo politico M5S, Luigi Di Maio.

