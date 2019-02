T. Renzi: Non auguro questo a mio peggior nemico, verità verrà fuori

di npf

Roma, 20 feb. (LaPresse) - "Un semplice messaggio su Facebook, visto che mi è consentito, per ringraziare tutte le persone che hanno fatto sentire in queste ore la loro vicinanza. Non auguro a nessuno - nemmeno al mio peggiore nemico - di vivere mai ciò che la Lalla e io stiamo vivendo. Tuttavia ci prepariamo a una lunga vicenda giudiziaria consapevoli di un fatto: la verità prima o poi verrà fuori". Lo scrive su Facebook Tiziano Renzi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata