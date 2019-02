T.Renzi: Massacro mediatico incredibile, chiuso in casa come criminale

di npf

Roma, 20 feb. (LaPresse) - "Il massacro mediatico di questi giorni è incredibile. Ed è un incubo non potersi difendere. Vorrei urlare il mio sdegno e invece sono chiuso in casa come un criminale.

Posso solo dire questo: aspettate il processo. E vedrete.

Qualcuno vuole fare il processo sui media. Io affronterò il processo nelle aule dei tribunali da cittadino massacrato preventivamente sui media ma da cittadino incensurato che rivendica con forza la propria innocenza". Lo scrive su Facebook Tiziano Renzi.

