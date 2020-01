Suppletive, Gualtieri candidato centrosinistra a Roma

di npf/abf

Roma, 26 gen. (LaPresse) - Sarà Roberto Gualtieri, secondo quanto si apprende, il candidato del centrosinistra alle suppletive per il collegio Roma 1 della Camera. "Roberto Gualtieri è la scelta più autorevole, unitaria e di apertura che il Pd e le altre forze di centrosinistra potessero mettere in campo per il collegio di Roma. Grazie a @gualtierieurope", scrive su Twitter il capodelegazione Pd al Governo Dario Franceschini.

