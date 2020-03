Suppletive, alle 19 affluenza in aumento: toccata quota 14,86%

di dab

Roma, 1 mar. (LaPresse) - Aumenta, alle ore 19, l'affluenza alle urne per le elezioni suppletive nel collegio uninominale di Roma. Il dato è infatti del 14,86%, con 27.677 voti effettuati. Le sezioni sono 218. In lizza per prendere il posto lasciato libero dal commissario Ue agli Affari economici, ci sono il ministro dell'Economia, Roberto Gualteri, il candidato del centrodestra Maurizio Leo, del M55, Rossella Rendina, del Pc, Marco Rizzo, del Pdf Mario Adinolfi, di Potere al popolo, Elisabetta Canitano, e di Volt, Luca Maria Lo Muzio Lezza.

