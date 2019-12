Sud, Conte: Senza sistema creditizio non si va da nessuna parte

di rib/dab

Roma, 14 dic. (LaPresse) - "Senza sistema creditizio non si va da nessuna parte, altrimenti è inutile parlare di rilancio del Sud". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa al Ministero della Salute con il ministro Roberto Speranza per i primi cento giorni di attività del governo in materia di salute. "Massima tutela dei risparmiatori, approfittare di questa situazione per rafforzare il sistema credizio del Sud, rilanciare questa banca e non tuteleremo nessun banchiere - aggiunge -. Non agiamo a favore dei banchieri. Non possiamo permettere che queste situazioni non abbiano nomi e cognomi".

