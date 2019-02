Sud, Bussetti: Meridione al centro mia azione, frase estrapolata

di ect

Milano, 9 feb. (LaPresse) - "Tutto si può dire tranne che io sia un ministro che guarda con disprezzo al Sud. Credo che i fatti parlino da soli". Così su Facebook il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, in merito alla polemica sulle sue dichiarazioni rilasciate a Nano Tv durante una visita ad Afragola (Napoli). "Il Sud è sempre stato al centro della mia azione", si è difeso Bussetti. "Al Sud servono fondi, certo. Come ovunque. Ne sono consapevole. Ma so anche che da soli non bastano", ha sottolineato il ministro, precisando che "una mia frase è stata estrapolata per farla sembrare un attacco. Faceva parte di un discorso più ampio".

