Stato emergenza, Meloni: "Pazzi irresponsabili, non saremo conniventi"

"Noi non saremo conniventi, voteremo contro, e lo farà compatto tutto il centrodestra. Non vi daremo tregua finché non verrà revocato lo stato di emergenza". Così Giorgia Meloni parlando in aula alla Camera. "Consentite a migliaia di immigrati clandestini di entrare nel territorio italiano, violando i nostri confini e poi violare la quarantena, andandosene a zonzo anche quando sono positivi? Mi dite che diavolo state facendo? E' da pazzi irresponsabili, perchè abbiamo fatto sacrifici enormi per evitare il contagio" ha aggiunto la leader di FdI.