Tajani: No a Villa Pamphili sì a Chigi, siamo l'opposizione

"Berlusconi non ha mai parlato di Villa Pamphilj. Ha detto che siamo disponibili a portare le nostre proposte nel dibattito, anzi chiediamo di essere ascoltati e che le nostre idee siano prese in considerazione". Dice Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, al Corriere della Sera. "Se il premier Conte ci convoca a Palazzo Chigi prima dell'inizio degli Stati generali, noi siamo pronti ad andare. Anzi, in questo modo potranno fare i loro incontri avendo chiara la posizione dell'opposizione", aggiunge. E poi: "Noi siamo l'opposizione, siamo forze parlamentari, non siamo categorie professionali, o personaggi della cultura, del cinema o dell'arte o di quel che è. Non è che facciamo la sfilata, prima Farinetti, poi noi, poi i sindacati, poi altri... Siamo un'altra cosa".



