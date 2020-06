Stati generali, Lagarde: Recovery fund sia radicato in riforme

di mrc

Torino, 13 giu. (LaPresse) - "Il Recovery fund raggiungerà il suo pieno potenziale solo se sarà saldamente radicato in riforme strutturali concepite e attuate a livello nazionale. Otterremo un 'impatto maggiore' per ogni euro speso se i Paesi conducono le riforme strutturali di cui hanno bisogno allo stesso tempo". Lo ha dichiarato la presidente della Bce, Christine Lagarde, in occasione degli Stati generali.

