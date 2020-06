Stati generali, Lagarde: Non sprecare crisi, Bce farà sua parte

di mrc

Torino, 13 giu. (LaPresse) - "In qualità di responsabili politici, vi incoraggio a non sprecare questa crisi. La mia istituzione, la Bce, farà la sua parte. Ma spetta a voi dimostrare ai cittadini che le nostre società emergeranno da questa trasformazione più forti e più verdi". Lo ha dichiarato la presidente della Bce, Christine Lagarde, in occasione degli Stati generali.

