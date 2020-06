Stati generali, Conte: "Questo governo non abbandona i lavoratori. Riformeremo Cig"

"Questo Governo ha fatto una scelta, fin dall'inizio, a differenza di altri Paesi. Qui non lasciamo i lavoratori, non li abbandoniamo per strada, non permettiamo che siano licenziati. E' una politica molto onerosa. Sono circa 25 i miliardi stanziati per perseguire questo obiettivo". Così il premier Giuseppe Conte nel punto stampa a Villa Pamphili durante la seconda giornata di lavori. Poi il presidente si è soffermato sulla cassa integrazione. "Vogliamo riformare gli ammortizzatori sociali e la cassa integrazione, che è uno strumento che si è rivelato farraginoso".