Stati generali, Conte: No opposizioni sorprende, Villa Pamphili luogo istituzionale

di dab/ntl

Roma, 10 giu. (LaPresse) - "Villa Pamphili è una sede istituzionale di alta rappresentanza della Presidenza del Consiglio, sorprende" la risposta delle opposizioni "perché la convocazione era un gesto di attenzione anche nei loro confronti. Luogo più istituzionale di questa non si può". Lo dice il premier, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sul no delle opposizioni alla partecipazione agli stati generali dell'economia, che rifiutano l'invito lamentando il fatto che di temi così importanti si parla nelle sedi istituzionali come il Parlamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata