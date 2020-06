Stati Generali, Conte: "Nessuna passerella, abbiamo lavorato senza sosta"

(LaPresse) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde a chi aveva definito una "passerella" gli Stati Generali dell’Economia organizzati a Villa Pamphili. "Qualche ironia l’avevo colta per quanto riguarda la passerella che avevamo organizzato e per la sede che avevamo scelto, nulla di tutto questo", ha spiegato il premier nella conferenza stampa conclusiva. "In questi giorni abbiamo lavorato senza risparmiarci e non ci sono state passerelle e quanto alla sede istituzionale, abbiamo scelto Villa Pamphilj perché della bellezza dell'Italia non dobbiamo vergognarci ma anzi metterla in mostra al mondo intero".