Stati generali, Catalfo: Proposto anche detassazione rinnovi contratto

di lrs

Milano, 11 giu. (LaPresse) - In vista degli Stati generali proposti dal premier Giuseppe Conte, "io ho proposto un programma anche per il lavoro, dalla riforma degli ammortizzatori sociali alla detassazione dei rinnovi contrattuali, dal rafforzamento e rivisitazione del contratto di solidarietà espansiva alla staffetta generazionale". Così la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, a 'Radio anch'io' su Rai Radio1. "Dobbiamo puntare alla tutela delle nostre imprese e dei lavoratori e far sì che questo sia un momento di transizione" per il rilancio del Paese, ha sottolineato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata