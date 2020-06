Stati generali, Bonafede incontra Conte: Massimo sostegno a progetto

di dab

Roma, 10 giu. (LaPresse) - Parla di “incontro molto positivo” Alfonso Bonafede, uscendo da Palazzo Chigi dopo il colloquio con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il Guardasigilli esprime il suo “massimo sostegno” al progetto degli ‘Stati generali': “Un piano per il Paese che sarà illustrato alle parti sociali con quelle riforme che i cittadini chiedono da anni”. Approvazione anche per il metodo. “Un confronto intenso che il presidente Conte sta portando avanti coinvolgendo tutti”, specifica Bonafede. Che conclude: “Bisogna fare le cose per bene ma non bisogna perdere tempo, i cittadini non possono più aspettare”.

