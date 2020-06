Stati Generali al via a Roma, Conte: "Progettare il rilancio è anche investire in bellezza"

Sono partiti, questa mattina a Roma, gli Stati generali voluti dal presidente del Consiglio Conte: una fase di confronto per il rilancio del Paese. Presenti a villa Pamphili tutti i ministri. In collegamento la presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, il commissario europeo Paolo Gentiloni, la presidente della Bce Christine Lagarde. Presente anche il governatore di Bankitalia Ignazio Visco.

Conte: "Progettare il rilancio è anche investire in bellezza"

"Nell’ambito di questo progetto rientra anche l’investimento nella 'bellezza' del nostro Paese. La scelta di questa location che è apparsa a qualcuno inusuale, del Casino del Bel Respiro del parco di Villa Pamphilj, è proprio un omaggio alla bellezza italiana. Nel momento in cui progettiamo il rilancio dobbiamo far in modo che il mondo intero possa avere concentrata la sua attenzione sulla bellezza del nostro paese”. Queste le parole del premier Giuseppe Conte aprendo gli Stati Generali per il rilancio del Paese.

Sassoli: "Salto di qualità in Ue non può compiersi senza Italia"

"Ora dobbiamo impegnarci tutti a dare basi solide al nuovo corso. E dimostrare che dopo l’austerità che ha generato diseguaglianze, può esservi un’Europa più forte, vicina ai suoi cittadini, capace di giocare un ruolo come attore globale. Senza l’Italia questo salto di qualità non potrà compiersi. E da questo ne deriva una grande responsabilità. Non meno grande delle opportunità che vengono offerte a tutti i nostri paesi". Così il presidente dell'europarlamento, David Sassoli, intervenendo agli Stati generali dell'economia al via oggi a Villa Pamphilj. "La grande lezione del Covid ci dice che non c’è politica, non c’è sovranità, non c’è neppure identità nazionale senza l’orizzonte europeo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata