Statale Caltanissetta-Agrigento, Conte: "Governo farà di tutto per sbloccare l'opera"

(LaPresse) Giuseppe Conte e Danilo Toninelli in Sicilia per sbloccare i cantieri della statale 640 Caltanissetta-Agrigento: "Faremo di tutto per risolvere i molti problemi che ci sono, ci ritroveremo presto al Mise per un nuovo tavolo", assicura il premier. "Ho voluto fortemente iniziare da qui il tour dei cantieri italiani perché credo che questa sia una delle grandi opere utili più importanti che abbiamo nel nostro Paese", spiega il ministro delle Infrastrutture.