Stadio, Sala: "Vincoli San Siro? La soprintendenza sta verificando"

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha commentato le voci secondo cui Milan e Inter si starebbero accordando per un nuovo impianto, alternativo a quello di San Siro, da costruire nell’area dei parcheggi dell’attuale stadio. "La Soprintendenza sta verificando che non ci siano vincoli su San Siro. A me ad oggi non risultano. Io preferirei che si lavorasse su San Siro, ma se le squadre, per il timore di dover giocare in un cantiere mentre c'è il campionato, preferiscono un progetto diverso, sanno quali sono i limiti che noi possiamo concedere in termini di edificazione", ha detto il sindaco di Milano a margine di un incontro con il ministro per i Beni e le Attività Culturali, Alberto Bonisoli, sul museo del design.