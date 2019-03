Stadio Roma, Raggi: Niente sconti a chi a sbaglia, no spazio per corruzione

di npf

Roma, 20 mar. (LaPresse) - "Nessuno sconto. A Roma non c'è spazio per la corruzione. Chi ha sbagliato non avrà alcuno sconto da parte di questa amministrazione". Lo scrive su Facebook la sindaca Virginia Raggi in riferimento all'arresto del presidente del Consiglio Comunale di Roma Marcello De Vito nell'ambito dell'inchiesta sullo Stadio della Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata