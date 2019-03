Stadio Roma, Morra: Fatti De Vito gravissimi, corruzione colpisce tutti

di npf

Roma, 20 mar. (LaPresse) - "I fatti contestati a Marcello De Vito sono gravissimi: in questo momento,ancor più di prima, è necessario ribadire la piena e totale fiducia nell'operato della magistratura e delle forze dell'ordine. Non si può rimanere in silenzio. La corruzione è un male che colpisce in qualsiasi forza politica e bisogna essere intransigenti". Lo dice Nicola Morra, presidente commissione Antimafia ed esponente del M5S.

