Stadio Roma, Fraccaro: Su Frongia non credo ci siano notizie così gravi

di dab

Milano, 21 mar. (LaPresse) - "Non abbiamo motivo per togliere la fiducia politica a Virginia Raggi, l'impegno che ci sta mettendo per risolvere i problemi della città l'ho visto da vicino. De Vito è gravissimo e per questo è stato subito espulso, su Frongia non credo ci siano notizie gravi sui suoi confronti e quindi ci prendiamo un po' più di tempo per valutare". Così il ministro per i rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro (M5S), ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo', su La7.

