Stadio Roma, Di Maio: Frongia? Mi dicono si va verso archiviazione

di dab

Milano, 21 mar. (LaPresse) - "Da quello che mi dicono, per Frongia si va verso l'archiviazione nei prossimi giorni". Lo dice il vicepremier e il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ai microfoni della trasmissione di Rete4, 'Dritto e rovescio', rispondendo alle domande in merito all'inchiesta della magistratura sul nuovo stadio della Roma, durante le quali l'ormai ex presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, è stato arrestato per corruzione, mentre Daniele Frongia, l'assessore allo Sport della giunta Raggi, è stato iscritto nel registro degli indagati.

