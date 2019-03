Stadio Roma, Di Maio: Fatti De Vito vergognosi, garantismo non c'entra

di npf

Roma, 20 mar. (LaPresse) - "Quanto emerge in queste ore" su Marcello De Vito "oltre ad essere grave è vergognoso, moralmente basso e rappresenta un insulto a ognuno di noi, a ogni portavoce del MoVimento nelle istituzioni, ad ogni attivista che si fa il mazzo ogni giorno per questo progetto. Non è una questione di garantismo o giustizialismo, è una questione di responsabilità politica e morale: è evidente che anche solo essere arrivati a questo, essersi presumibilmente avvicinati a certe dinamiche, per un eletto M5S, è inaccettabile". Lo scrive su Facebook il capo politico del M5S Luigi Di Maio.

