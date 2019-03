Stadio Roma, Conte: Apprezzato reazione Di Maio immediata ed efficace

di dft/ddn/ntl

Roma, 20 mar. (LaPresse) - "Non entro nel merito delle indagini ma ho apprezzato la reazione immediata ed efficace adottata da Di Maio". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, entrando in Senato, ha commenta l'arresto del presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito e la sua espulsione dal Movimento Cinque Stelle. "Di Maio - continua - esprime una leadership che mette coraggio e determinazione per affrontare difficili"

