Spread, Salvini: Cresce perché speculatori vogliono Italia sotto scacco

di npf

Roma, 28 mag. (LaPresse) - "Lo spread aumenta perché c'è chi tiene sotto scacco l'Italia e vuole che resti ancorata a regole vecchie. L'Italia ha un'economia sana. Gli italiani devono essere messi in grado di competere. Siamo tutti uguali? Non si capisce perché qualcuno debba speculare sulla pelle del Paese e degli italiani e qualcun altro debba pagarne le conseguenze". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando in diretta Facebook dal tetto del Viminale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata