Spostamenti tra regioni, Sala: "Il governo spieghi i parametri"

"Ho chiesto ieri al ministro Boccia di non farcelo sapere il giorno prima ma soprattutto sarà importante capire i parametri per la riapertura: numero di tamponi fatti, numero di persone in terapia intensiva?". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala riguardo la riapertura dei confini regionali dal 3 di giugno e il nodo Lombardia sul quale si dovrebbe decidere nel fine settimana. E Sala conclude: "Da cittadino, quando deciderò dove andare in vacanza, mi ricorderò di chi ci ha chiesto la patente di immunità"