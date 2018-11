Sport, Lezzi: Parte candidatura Taranto a giochi Mediterraneo 2025

di npf

Roma, 27 nov. (LaPresse) - "Oggi comincia un percorso che può diventare davvero fondamentale per il rilancio di Taranto: il governo, attraverso il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, ha espresso parere favorevole rispetto alla candidatura della città per ospitare i Giochi del Mediterraneo nel 2025. Al di là dell'evento sportivo, già di per sé molto importante, questo appuntamento può diventare l'occasione per promuovere interventi migliorativi e di crescita nella città, che si possono innestare all'interno del processo di riconversione al quale questo governo sta lavorando, principalmente attraverso il lavoro del ministro Di Maio". Così il ministro per il Sud Barbara Lezzi al termine dell'incontro tenutosi questa mattina a Palazzo Chigi al quale hanno partecipato anche il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, il Direttore generale di Asset, Elio Sannicandro, e i deputati del Movimento 5 Stelle Giovanni Vianello e Paolo Lattanzio.

