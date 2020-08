Speranza: Riapriremo scuola e faremo elezioni, ma serve contributo giovani

di abf

Roma, 21 ago. (LaPresse) - "In questi giorni dobbiamo recuperare uno spirito di sfida al Covid, io faccio un appello ai più giovani. Se continua così il contagio rischia di arrivare ai più anziani di metterci in difficoltà, dobbiamo vincere la sfida di gestire il covid in autunno". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando al Meeting di Rimini.

"Riapriremo scuole, faremo le elezioni ma serve il contributo dei nostri cittadini. Dobbiamo rispettare le regole come indossare la mascherina, il distanziamento e il lavaggio delle mani per vincere quella sfida", ha aggiunto.

