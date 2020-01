Spadafora: "Tenuta governo a rischio? Avanti a prescindere dalle elezioni in Emilia Romagna"

Il ministro per le Politiche Giovanili e per lo Sport Vincenzo Spadafora in visita a un impianto sportivo a Scampia, periferia a Nord di Napoli. Il ministro, parlando a margine dell'incontro, non teme contraccolpi per la tenuta del governo dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria del prossimo 26 gennaio e in seguito alle dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico del Movimento 5 Stelle.